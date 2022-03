FC Den Bosch scoorde dit seizoen net zo vaak als Excelsior-spits Thijs Dallinga in zijn eentje

Stel dat die bal van Terrence Douglas er vorige week in de laatste seconde van de blessuretijd tegen De Graafschap wél was ingegaan. FC Den Bosch-trainer Jack de Gier droomt hardop: ,,Man, dat zou wel zo’n ontlading geweest zijn. Voor de spelers. Voor iedereen. En dan had ik er zelf bij staan feesten in het strafschopgebied, ben daar maar zeker van. Want we snakken echt naar een overwinning.”