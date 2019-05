FC Den Bosch slaagt in missie en treft in halve finale play-offs andermaal Go Ahead Eagles

FC Den Bosch is er in geslaagd zich direct te plaatsen voor de halve finale van de nacompetitie. In een vooral na rust boeiende wedstrijd werd Go Ahead Eagles met 2-0 versloegen. Khammas ( in de eerste helft) en Vermeij (in blessuretijd) waren de afmakers. Doelman Van der Steen stopte in de tweede helft op een cruciaal moment een strafschop.

Door dit resultaat eindigt FC Den Bosch (achter kampioen FC Twente en Sparta) op de derde plaats. In de halve finale treft het op 19 mei in Deventer andermaal Go Ahead Eagles. De return in Den Bosch is op 22 mei. Winnen van Go Ahead Eagles was al tijdens de wedstrijd van levensbelang bij het ontlopen van de eerste ronde. Naast achtervolger TOP Oss leidde immers bij Helmond Sport en voerde de druk zo behoorlijk op.

Met Jort van der Sande in de aanval voor de niet geheel van een lichte hersenschudding herstelde Oussama Bouyaghlafen begon FC Den Bosch aan een avond die kon eindigen ergens tussen de derde en negende plaats. Daarbij was het dus vooral zaak voor de Bossche nummer zes om tenminste die plek vast te houden. Anders begon de nacompetitie al in de eerste ronde. En die sloeg men in Den Bosch liever over.

Zelf winnen

Om niet afhankelijk te zijn van de beide achtervolgers TOP Oss en NEC moest het elftal zelf winnen. Wellicht beducht voor de kracht van de Eagles begon FC Den Bosch behoudend. Na een eerste kopkans voor Eagles-spits Verheydt, krulde Beltrame de bal voor de thuisploeg over het doel. Een lekkere knal van Van der Sande en een schot van Beltrame waren daarna de spaarzame serieuze doelpogingen. Aan de overzijde kopte Veldmate de bal op de paal.

Ondertussen sloop NEC bij MVV dichterbij na de vroege 0-1 daar. Naaste belager TOP Oss hield het bij Helmond Sport voorlopig op 0-0. Op slag van rust schoof linksback daarom de welkome 1-0 in het doel. Na een snelle tegenstoot brak hij door over links en werkte de bal vanuit een moeilijke hoek achter Verhulst.

Van der Steen keert penalty

Na de pauze kwam de wedstrijd al snel tot leven. In Helmond voerde TOP Oss de druk op door op 0-1 te komen. Dat betekende dat FC Den Bosch moest winnen om direct door te gaan naar de halve finale van de nacompetitie. De schrik sloeg de Bossche supporters nog meer om het hart toen de bal in De Vliert op de stip ging nadat Holla Lelieveld onderuit had gehaald. Doelman Wouter van der Steen keerde echter de penalty van Verheydt. Even later moest hij nog een paar keer redden toen zijn verdediging begon te stuntelen. Aan de overzijde werd een kopbal van Velkov van de doellijn gehaald.

Nadat TOP Oss in Helmond op 0-2 was gekomen, lag alle spanning aangaande de ontknoping van de competitie in stadion De Vliert. De thuisploeg wisselde Verbeek en Holla voor respectievelijk Vermeij en Marchioni. Zo’n tien minuten voor tijd begon de thuisploeg met tijdrekken. De bal in de ploeg houden lukte maar moeizaam.