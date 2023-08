FC Den Bosch slaat slag en huurt doelman van grootmacht Liverpool

Met Ojrzyński heeft FC Den Bosch de broodnodige versterking onder de lat eindelijk binnen. Nadat Wouter van der Steen verkaste naar Helmond Sport en Konrad Sikking besloot te stoppen, was de Bossche club naarstig op zoek naar twee nieuwe doelmannen. Met Joey Roggeveen werd al een doelman gevonden, Ojrzyński is nu de tweede nieuwe keeper.

De Pool trainde al een poos mee op De Vliert en speelde zelfs al twee oefenduels mee. Nu is de huurdeal helemaal rond. Vanzelfsprekend is de 20-jarige Ojrzyński blij met zijn tijdelijke overgang. ,,Ik weet dat Ruud van Nistelrooij hier heeft gespeeld”, zegt hij op de website van FC Den Bosch. ,,Ik heb voor FC Den Bosch gekozen, omdat het een goede plek is om mezelf te ontwikkelen. De ervaringen die ik in Nederland op kan doen bij FC Den Bosch en in deze competitie, gaan mij verder helpen.

FC Den Bosch is blij dat het keeperskorps nu goed gevuld is, zo laat technisch directeur ... weten. ,,Het is essentieel dat we twee gelijkwaardige keepers in de selectie hebben die gedurende het seizoen met elkaar kunnen concurreren voor de keeperspositie. Jakub biedt ons dit. Hij heeft bij meerdere clubs en teams ruime profervaring opgedaan. Ook vertegenwoordigde Jakub zijn land in diverse jeugdselecties. Met het eerste team van Liverpool, waar Jakub sinds 2019 onder contract staat, trainde hij regelmatig mee.”