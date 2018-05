FC Den Bosch sluit seizoen af met oefenwedstrijd bij VV Helvoirt

Voetbal­clubs niet zomaar te koop voor geldschie­ter

14 mei OSS/WAALWIJK - Geldschieters die interesse hebben om de voetbalclubs FC Oss, RKC Waalwijk en FC Eindhoven in zijn geheel over te nemen, kunnen dat op hun buik schrijven. Woordvoerders en andere zegslieden stellen dat hun complete club niet zo maar te koop is. ,,Een investeerder die snel de hele club wil omvormen, kan het vergeten", aldus algemeen directeur Peter Bijvelds van FC Oss.