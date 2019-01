FC Den Bosch sluit trainingskamp af met late zege op Sevilla U20

VIDEO Nog weinig nieuws onder de Spaanse zon bij FC Den Bosch

5 januari Het zesdaagse trainingskamp van FC Den Bosch in Sevilla is bijna halverwege, maar veel nieuws is er nog niet te melden bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De aangekondigde versterkingen zijn nog niet gearriveerd en het is maar de vraag of dat tijdens het trainingskamp of aankomende week wel gaat gebeuren.