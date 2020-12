FC Den Bosch snakt naar een resultaat: ‘We werken keihard’

Probleempje: tegenstander NEC verkeert juist in een blakende vorm. De Nijmegenaren verloren voor het laatst op 27 september (2-0 bij De Graafschap) en zetten daarna in de competitie een reeks neer van zes overwinningen en drie remises. Op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie staat NEC inmiddels vijfde, FC Den Bosch is negentiende en voorlaatste. ,,NEC is echt een prima ploeg”, zegt Van der Ven. ,,Een goede mix van ervaren spelers en jonge talenten.”

Zijn eigen team zou zondag bij een slecht resultaat tegen NEC én een stunt van hekkensluiter FC Dordrecht bij NAC Breda naar de laatste plaats op de ranglijst kunnen zakken. ,,Ik weet waar we staan”, zegt Van der Ven. ,,En ik weet ook hoe dat komt. Onze situatie is anders dan die bij veel andere ploegen. Wij hebben dit seizoen nauwelijks spelers van buitenaf kunnen halen en moeten het met een hele jonge groep doen. Maar we werken keihard en nu er veel jongens op de terugweg zijn van blessures wordt de concurrentiestrijd in de selectie groter. Wij gaan dit seizoen echt nog wel resultaten boeken.”

Minder groot

De personele problemen bij FC Den Bosch zijn de laatste week minder groot dan in de weken daarvoor. Naast het nog langdurig geblesseerde kwartet Jordy van der Winden, Najim Haidary, Mats Deijl en Romano Postema mist de ploeg alleen Stan Maas die vorige week tegen SC Cambuur (3-1-verlies) uitviel met liesklachten.

Bij de rest van de selectie zit nog wel een aantal spelers waarvan niet duidelijk is hoelang ze zondag mee kunnen doen. Zo is de inzetbaarheid van Ryan Lambert en Adrien Bongiovanni onzeker en is het de vraag of Junior van der Velden al minuten kan gaan maken. Dwayne Green, die vorige week nog in thuisquarantaine zat na een positieve coronatest van zijn vriendin, is normaal gesproken wel inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; D. Lambert, Van Zutphen, Sturing, Green; Felida, Meerveld, Van der Heijden; Mulders, Hornkamp, Trotman.