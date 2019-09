FC Den Bosch snakt naar eerste seizoenszege

Blessuretijd

Van der Ven verwijst naar de thuiswedstrijd van afgelopen vrijdag tegen NEC (2-2) waarin FC Den Bosch pas in blessuretijd de eerste seizoenswinst door de vingers zag glippen. ,,Ik heb heel veel complimenten gehad over ons veldspel. Dat was tot de rode kaart voor Leo Väisänen in de zeventigste minuut, ook gewoon erg goed. We hadden controle, er was niets aan de hand. Wat wel beter kan is de communicatie en de organisatie in de eindfase. We hebben dit seizoen al drie keer een goal tegen gehad in het slot. Dat moeten we in het vervolg voorkomen door gewoon onze taken uit te blijven voeren.”