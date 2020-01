FC Den Bosch snakt naar winst tegen Jong AZ

Het verschil met de laatste reeks voor de winterstop is opvallend. Toen haalde FC Den Bosch uit vijf wedstrijden dertien punten. ,,Maar in die duels konden we steeds in dezelfde samenstelling spelen. Daarna lukte dat door spelerswisselingen en nieuwe blessures niet meer”, zei trainer Erik van der Ven na de ochtendtraining van donderdag.

De dure verdedigers Stefan Velkov (naar RKC) en Leo Väisänen (naar IF Elfsborg) vertrokken uit De Vliert. In hun plaatsen kwamen de aanmerkelijk goedkopere centrumverdediger Junior van der Velden (van Jong FC Utrecht) en spits Pedro Marques (gehuurd van Sporting Lissabon). Daarnaast kreeg FC Den Bosch te maken met nieuw blessureleed. Paco van Moorsel is door een voetblessure voorlopig niet inzetbaar en linksback Jordy van der Winden heeft na een invalbeurt van een dik halfuur tegen Go Ahead Eagles weer last gekregen van zijn knie.

Het ligt voor de hand dat Van der Ven vrijdagavond tegen Jong AZ niet veel zal veranderen aan het elftal dat vorige week 0-0 speelde tegen Helmond Sport. ,,Dat is niet mijn insteek”, aldus de coach. ,,Het is ook niet zo dat wij na de winterstop plots worden weggespeeld. Tegen NEC (1-0-verlies) hadden we kunnen en misschien wel moeten winnen en tegen Go Ahead (2-3-nederlaag) ook. Alleen in Helmond vorige week was het niet best. Dát willen we tegen Jong AZ wel rechtzetten.”