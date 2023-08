FC Den Bosch spaart TOP Oss in derby: ‘Vliertvrees? Ja, vond ik wel’

Jeugdig FC Den Bosch gaat hard onderuit in laatste oefenwed­strijd

FC Den Bosch is zaterdag in de laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen hard onderuit gegaan bij Telstar: 4-0. Na de 2-1 zege op De Graafschap in De Vliert op vrijdag gaf trainer Tomasz Kaczmarek de kans aan wisselspelers en jongelingen om zich te laten zien in het besloten oefenduel.