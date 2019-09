FC Den Bosch speelt frustratie van zich af tegen MVV: 4-0

Alsof alle frustratie van de afgelopen weken in een keer weggespeeld moest worden. FC Den Bosch versloeg MVV vrijdagavond in eigen huis met 4-0 en boekte daarmee de eerste seizoenszege na weken van sportieve ellende.

Tegendoelpunten in blessuretijd, onvrede over arbitrale beslissingen en een rampwedstrijd tegen Jong FC Utrecht (1-5-verlies) afgelopen maandag; de competitiestart van FC Den Bosch was allesbehalve om over naar huis te schrijven. Drie punten uit zes duels en een negentiende plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie was het magere resultaat. Maar toen werd het vrijdag 20 september en kwam MVV op bezoek in De Vliert. Plots viel alles op zijn plaats bij het getergde FC Den Bosch, dat met 4-0 won.

Bij FC Den Bosch keerde Leo Väisänen, die tegen Jong FC Utrecht nog geschorst was, terug in het elftal. Robin Voets zat daardoor weer op de bank. Trainer Erik van der Ven koos, zoals verwacht, voor een 4-3-3-formatie met Paco van Moorsel in de punt van de aanval en Danny Verbeek (rechts) en Alexander Laukart (links) op de flanken. Abdulsamed Abdullahi keerde ook weer terug in het elftal op de nummer tien-positie. Ruben Rodrigues begon daardoor op de bank.

Weinig te genieten

In de eerste helft was er lange tijd weinig te genieten. Kansen bleven uit en de meeste ophef ontstond nog toen de Belgische scheidsrechter Vermeiren de wedstrijd na 17 minuten stil legde omdat MVV-aanhangers in het uitvak vuurwerk afstaken en op het veld gooide. Na een onderbreking van twee minuten werd het spel weer hervat. De enige echte mogelijkheid van de eerste helft leverde in de 35ste minuut ook het enige doelpunt op. Verbeek zag Laukart vrij staan en passte op maat. De Duitser schoot de bal langs MVV-doelman Nigel Bertrams.

Effectief

Na rust was FC Den Bosch net zo effectief als ervoor want ook kans twee (Luuk Brouwers op aangeven van opnieuw Danny Verbeek) en kans drie (Mats Deijl na een assist van Paco van Moorsel) in de 48ste en 50ste minuut waren raak. Met 3-0 had FC Den Bosch MVV op de knieën en kon de M-side de ploeg naar een ruime eerste seizoenszege zingen. FC Den Bosch was daarna heer en meester. Het werd uiteindelijk nog 4-0 door een rake kopbal van Van Moorsel in de 74ste minuut. Tussendoor maakte Van der Ven nog van de gelegenheid gebruik om Lars Miedema zijn debuut in De Vliert te laten maken. De spits kwam in de 61ste minuut in het veld van Abdullahi, leek nog een penalty te forceren, maar daar wilde scheidsrechter Vermeiren niet van weten. Het mocht de pret niet drukken, de Bossche aanhang kon eindelijk weer feest vieren.