FC Den Bosch speelt nog maar eens gelijk: 1-1 tegen Helmond Sport

De ploeg van trainer Erik van der Ven speelde voor rust nog behoorlijk tegen het team van voormalig Den Bosch-coach Wil Boessen, maar in de tweede helft zakte het spelpeil naar een uiterst bedenkelijk niveau

Van der Ven kon vrijdag weer beschikken over een fitte Paco van Moorsel en Alexander Laukart. Beiden begonnen in de basis, net als Oussama Bouyaghafen en Declan Lambert. Daardoor zaten Ringo Meerveld, Jens van Son, Abulsamed Abdullahi en Azzeddine Dkidak, die dinsdag in de verloren bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels (3-0) nog startten, op de bank.

Van der Ven had ervoor gekozen Van Moorsel in de punt van de aanval te zetten en Ruben Rodrigues daarachter. Die keuze betaalde zich al in de tweede minuut uit. Van Moorsel legde de bal terug en Rodrigues poeierde raak, 1-0. FC Den Bosch bleef daarna de bovenliggende partij, maar kwam voor rust niet meer tot scoren.

Weinig te genieten

In de tweede helft kwam Helmond Sport het beste uit de startblokken. Al na zes minuten werkte Guus Joppen de gelijkmaker binnen. Daarna viel er weinig meer te genieten in De Vliert. Van der Ven trachtte met het in de ploeg brengen van Lars Miedema, Ringo Meerveld en Abdulsamed Abdullahi zijn elftal nog aan de gang te krijgen, maar dat was tevergeefs. In een traag tempo sukkelde de wedstrijd naar het einde. Pas in de laatste vijf momenten lanceerde FC Den Bosch nog iets wat op een slotoffensief leek, maar ook dat bleef zonder resultaat.