FC Den Bosch speelt zorgen van zich af op het veld: ‘Dit hadden we nodig’

Eigenlijk druppelde het eerste goede nieuws uit stadion De Vliert gisteren al aan het eind van de middag door toen FC Den Bosch bekend kon maken dat de club toch nog een opvolger gevonden heeft voor de naar RKC vertrokken Stefan Velkov. Léon Bergsma komt over van AZ en speelt de rest van dit seizoen op huurbasis in De Vliert. Gisteravond deed hij nog niet mee, maar bekeek hij de wedstrijd tussen zijn oude en zijn nieuwe ploeg vanaf de tribune. ,,Daar ben ik heel blij mee", zei trainer Erik van der Ven, die snakte naar nog een centrumverdediger in zijn selectie, na de wedstrijd. ,,Voor de hele groep, want meer concurrentiestrijd is voor iedereen goed."