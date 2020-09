FC Den Bosch-speler Adrien Bongiovanni in quarantaine na positieve coronatest

Bongiovanni legde de positieve test af voorafgaand aan de gewonnen thuiswedstrijd (2-0) tegen MVV van afgelopen dinsdag. Daardoor ontbrak hij in dat duel bij de wedstrijdselectie. Sindsdien zit de Belgisch-Italiaanse speler in quarantaine. Vrijdag onderging hij een hertest, maar de uitslag daarvan laat nog op zich wachten.

FC Den Bosch bevestigt dat er een speler uit de selectie van het eerste elftal positief getest heeft op corona, maar meldt niet wie dat is. ,,Wij gaan niet in op individuele gevallen", zegt manager voetbalzaken Jan Gösgens.

Niet ziek

Bongiovanni zelf bevestigt zijn positieve test en de verplichte thuisquarantaine. ,,Maar ik voel me niet ziek”, zegt de 21-jarige aanvaller. Bongiovanni kwam bijna drie weken geleden op huurbasis over van Monaco. Hij kwam in de competitie nog niet in actie voor FC Den Bosch. In de verloren uitwedstrijd tegen NAC (2-1) zat hij negentig minuten op de bank en tegen MVV was hij er dus niet bij door zijn positieve test.