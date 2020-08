FC Den Bosch start nieuw seizoen met loodzware klus

De ploeg van trainer Erik van der Ven moet het in Doetinchem opnemen tegen De Graafschap, dat gezien wordt als een regelrechte kampioenskandidaat. Rond FC Den Bosch zijn de verwachtingen, na de gedwongen verjongingskuur van deze zomer, veel minder hoog gespannen. Van der Ven zelf zegt nog geen idee te hebben waar zijn team staat ten opzichte van de concurrentie. ,,Dat kun je pas zeggen als je een aantal wedstrijden onderweg bent.”

De coach bespeurde wel een stijgende lijn bij zijn selectie tijdens de voorbereiding. ,,We hebben stapjes gezet. Of we klaar zijn voor De Graafschap? Dat zullen we in Doetinchem zien.”

Dwayne Green

De selectie van FC Den Bosch is grotendeels fit voor het duel van maandag. Linksback Dwayne Green, die de laatste oefenduels door een lichte blessure miste, is weer inzetbaar. Ook Jordy van der Winden, die vorige week in de oefenwedstrijd tegen Jong AZ (2-2) uit voorzorg gewisseld werd, kan spelen. Bovendien was de uitslag van alle coronatesten die dit weekend bij de spelers werden gedaan negatief.

Adrien Bongiovanni is er nog niet bij. FC Den Bosch praat nog steeds met AS Monaco over het huren van de aanvaller, maar die deal is nog niet rond. De club mist daarnaast het geblesseerde kwartet Junior van der Velden, Christophe van Zutphen, Ryan Lambert en Najim Haidary.

4-4-2-formatie

Het ziet er naar uit dat Van der Ven FC Den Bosch in een 4-4-2-formatie gaat laten spelen. Wellicht vormen Jizz Hornkamp en Ryan Trotman vanavond de tweemansvoorhoede. Op het middenveld komt Paco van Moorsel dan vanaf de rechterkant en Ringo Meerveld vanaf de linkerflank.

Bij de tegenstander treft FC Den Bosch twee oude bekenden aan de aftrap. Ralf Seuntjens, Bosschenaar tussen 2011 en 2014, en Danny Verbeek, vorig seizoen nog aanvoerder in De Vliert, hebben vermoedelijk allebei een basisplaats bij De Graafschap. Sven Blummel, FC Den Bosch-speler tussen 2017 en 2019, begint wellicht op de bank van de thuisclub.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Deijl, Soumaoro, Van der Winden, Green; Van Moorsel, Felida, Van der Heijden, Meerveld; Hornkamp, Trotman.