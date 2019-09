FC Den Bosch stort compleet ineen bij Jong FC Utrecht

Goed tien minuten voetbalde de ploeg van trainer Erik van der Ven mee, was het zelfs de bovenliggende partij, maar na de vroege 1-0 van Jong FC Utrecht was het meteen helemaal afgelopen. Een plumpudding was nog niets bij de manier waarop FC Den Bosch in elkaar zakte. Er klopte helemaal niets meer van het spel, balverlies voerde de boventoon en goede combinaties bleken plots onmogelijk.

FC Den Bosch moest het maandag stellen zonder de geschorste Leo Vaisanen. In zijn plaats speelde Robin Voets. Verder stuurde Van der Ven dezelfde spelers de wei in als vrijdag tegen NEC (2-2). Het begin van FC Den Bosch was dus nog aardig met een gemiste reuzekans van Ryan Trotman in de eerste minuut en mogelijkheden voor Danny Verbeek en Azzeddine Dkidak.

Van der Ven grijpt in

In de dertien minuut viel de 1-0 voor Jong FC Utrecht en stortte het elftal van Van der Ven compleet in. De Utrechtse beloften deden wat ze wilden en met name uitblinker Issah Abass beleefde op de linkerflank een heerlijke avond. Na de openingsgoal van Mitchell van Rooijen zorgde hij in de achttiende en 35ste minuut voor 2-0 en 3-0. Tussendoor raakte de watervlugge speler ook nog de paal en de lat. Van der Ven had toen al lang ingegrepen door al in de 21ste minuut de aan zijn bovenbeen geraakte Trotman naar de kant te halen en Luuk Brouwers het veld in te sturen. Ruben Rodrigues schoof daardoor door naar de punt van de aanval, Alexander Laukart naar de linksbuitenpositie en Brouwers kwam links op het middenveld te spelen.

Het had geen enkel effect. Drie minuten na rust schoot Vaclav Cerny de 4-0 binnen en in de 62ste minuut zorgde Jonas Arweiler met een heerlijke actie voor 5-0. Een deel van de meegereisde FC Den Bosch-supporters had toen genoeg gezien en verliet demonstratief het stadion.

Draaglijker aanzien

Zij misten daardoor zowaar de tegengoal die Laukart in de 82ste minuut nog scoorde op aangeven van Brouwers. Het gaf de eindstand een iets draaglijker aanzien, maar kon niet verhullen dat FC Den Bosch zich maandag simpelweg naar de slachtbank liet leiden. De ploeg blijft door de nederlaag voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie met drie punten uit zes wedstrijden. Alleen FC Dordrecht staat op de ranglijst nog onder FC Den Bosch, met hetzelfde puntenaantal maar met een nog slechter doelsaldo.