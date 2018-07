FC Den Bosch swingt één helft bij oefenzege op MVV

FC Den Bosch opende sterk tegen de ploeg uit Maastricht. Coach Wil Boessen had net als zaterdag tegen Nooit Gedacht (6-0 zege) een ultraoffensief elftal het veld op gestuurd. Met bij gebrek aan middenvelders opnieuw buitenspelers Danny Verbeek en Sven Blummel in de middenlinie. Dat betaalde zich al snel uit voor de thuisploeg, die met veel beweging speelde. Aanvoerder Verbeek liep slim door, ontving de bal van Oussama Bouyaghlafen en schoot uit moeilijke hoek mooi binnen: 1-0. De thuisploeg bleef veel sterker en de 2-0 kon niet lang uitblijven. Dat lukte uiteindelijk via Dennis Kaars, die raak kopte na een voorzet van de sterk spelende Bouyaghlafen. In het vervolg van de eerste helft zakte FC Den Bosch een beetje weg, maar over het geheel genomen speelden de Bosschenaren uitstekend voor rust.