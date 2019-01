FC Den Bosch-trainer Boessen laat zich niet gek maken in hectisch seizoen

Oud-Wil­lem II’er Haemhouts beëindigt carrière en wordt assistent bij NAC onder 19

4 januari Robbie Haemhouts heeft per direct zijn carrière beëindigd. In overleg met NAC is besloten om het contract van de 35 jarige middenvelder, dat aankomende zomer afliep, te ontbinden. Haemhouts speelde in het seizoen 2004/2005 bij FC Den Bosch en van 2011 tot en met 2016 bij Willem II.