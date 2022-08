FC Den Bosch-trainer Jack de Gier: ‘Die blijdschap in de kleedkamer, dat is genieten’

update FC Den Bosch heeft nog genoeg te doen na dramati­sche start tegen FC Eindhoven: ‘Waren makke lammetjes’

Of er wel genoeg weerstand is geweest in de voorbereiding? Bij FC Den Bosch weigeren ze dat als excuus te gebruiken voor de dramatische eerste helft tegen FC Eindhoven (1-3 nederlaag). Wél is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Al klampen ze zich in De Vliert vast aan het spel na rust.

6 augustus