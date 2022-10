FC Den Bosch-trainer Jack de Gier kiest ook in de beker voor de beste elf: ‘Dit is geen tussendoortje’

FC Den Bosch verliest voor de vijfde keer op rij en zakt nog dieper in het moeras

Wie redt FC Den Bosch? Het elftal van trainer Jack de Gier is de weg in de Keuken Kampioen Divisie volledig kwijt. Maandag verloor de ploeg in Eindhoven met 3-1 bij Jong PSV, waardoor de laatste plaats nog steviger in de handen van de Bosschenaren komt.

12 september