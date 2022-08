FC Den Bosch-trainer Jack de Gier pleit voor een VAR in de KKD

Strafschop­pen kosten FC Den Bosch de kop in generale repetitie tegen Almere City

FC Den Bosch is de voorbereiding op het nieuwe seizoen geëindigd met een oefennederlaag tegen Almere City FC: 3-2. Het was de eerste - en meteen ook laatste - test tegen een profclub, volgende week vrijdag start de competitie alweer. En er is nog wel wat werk aan de winkel bij FC Den Bosch.

29 juli