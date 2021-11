FC Den Bosch-trainer Jack de Gier: ‘Tijd dat we weer eens een uitwedstrijd gaan winnen’

FC Den Bosch hoorde de afgelopen vier speelronden bij de best presterende clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Net als FC Volendam, FC Emmen en Jong Ajax haalde de ploeg van trainer Jack de Gier tien punten uit de laatste vier wedstrijden.

Daarmee is FC Den Bosch opgeklommen naar de tiende plaats op de ranglijst en de vijfde plek in de stand van de tweede periode. Maandagavond wacht de uitwedstrijd tegen MVV.

Maar op vreemde bodem zegevieren, dat is weer even geleden voor FC Den Bosch. Het gebeurde dit seizoen nog maar een keer, op 16 augustus op bezoek bij Jong PSV (0-1). ,,Het wordt dus tijd dat we weer eens een uitduel gaan winnen”, zegt De Gier.

De wedstrijd in Maastricht zal door de aangescherpte coronamaatregelen zonder publiek worden gespeeld. ,,Daar zal MVV meer last van hebben dan wij", verwacht De Gier. ,,Zij spelen in hun eigen stadion, zonder hun eigen fans.”

Hersteld van coronabesmetting

De Gier kan FC Den Bosch maandag weer coachen, nadat hij de vorige wedstrijd (2-1-winst tegen De Graafschap) door een coronabesmetting nog over moest laten aan zijn assistent William van Overbeek. Inmiddels is De Gier hersteld en sinds vrijdag volledig aan het werk.

In zijn spelersgroep ziet hij de blessurelijst langzaam korter worden. Jizz Hornkamp en Sebastiaan van Bakel keren maandag terug in de wedstrijdselectie, maar zullen nog op de reservebank beginnen. De enigen die nog ontbreken door blessures zijn Dylan Ryan, Preben Stiers en Teun van Grunsven, die afgelopen week op de training last kreeg van een bilspier.

Kevin Felida, die tegen De Graafschap een schorsing uitzat, is er ook weer bij. De Gier heeft dus weer wat te kiezen. Tussen het duel met De Graafschap en dat met MVV zitten tien dagen. ,,Dat is een voordeel geweest”, meent De Gier. ,,Spelers hebben daardoor meer kans gekregen om te herstellen en ikzelf ook na mijn coronabesmetting.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van den Bogert, Van der Winden, Salasiwa; Felida, Leijten, Van der Heijden; Kuijpers, Berte, Ahannach.