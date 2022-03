FC Den Bosch-trainer Jack de Gier wil niet te veel gaan schuiven met zijn spelers

FC Den Bosch moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo doen zonder het geschorste duo Steven van der Heijden en Victor van den Bogert en de nog altijd geblesseerde Teun van Grunsven. Trainer Jack de Gier wil hun afwezigheid ‘zo simpel mogelijk’ opvangen.

Dat was even schrikken. Kort voor het einde van de ochtendtraining van FC Den Bosch haakte vrijdag plotseling Dino Halilovic af. Last van zijn knie. Met een grimas op zijn gezicht schoof de Kroatische middenvelder later toch weer aan bij de lunch van zijn club. ,,Het valt mee. Ik denk wel dat ik kan spelen morgen”, zei hij.

Dat komt niet slecht uit voor FC Den Bosch. Door de schorsing van Steven van der Heijden, die vorige week tegen Almere City (2-0-verlies) zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg, ligt het voor de hand dat Halilovic zaterdag in het thuisduel met VVV-Venlo aan de aftrap verschijnt. Kan hij onverhoopt toch niet spelen, dan gloort er eindelijk weer een basisplaats voor Kevin Felida.

Veel moeilijker zal Jack de Gier het wellicht niet maken. ,,Ik wil het graag simpel houden. Dus gewoon de ene speler voor de andere laten spelen en niet te veel gaan schuiven binnen mijn elftal”, zei de trainer zonder zijn opstelling al klip en klaar prijs te geven.

Achterhoede

In de achterhoede heeft De Gier door het ontbreken van Teun van Grunsven (nog altijd geblesseerd) en diens vervanger Victor van den Bogert (geschorst na zijn gele kaart tegen Almere City) ook nog een vraagstuk op te lossen. De meest simpele oplossing is om Stan Maas naast Jordy van der Winden te posteren, maar dan speelt hij met twee linkspoten in het centrum van zijn defensie.

Een andere oplossing is om Barry Maguire een linie te laten zakken en die dan op het middenveld weer te vervangen, maar dat past dus niet bij de filosofie van De Gier om zo’n weinig mogelijk met zijn spelers te schuiven. De coach kan in elk geval weer rekenen op Rik Mulders en Jeremy Cijntje die in Almere door lichte blessures nog ontbraken.

Van der Winden

Ook Jordy van der Winden is er gewoon bij. De centumverdediger viel tegen Almere uit met een op het oog lichte hersenschudding, maar is al enkele dagen volledig klachtenvrij.

Tegen VVV heeft FC Den Bosch nog wat goed te maken. De ploeg van De Gier verloor de uitwedstrijd in Venlo eerder dit seizoen met 2-1 door twee doelpunten weg te geven in de laatste drie minuten. Het maakte De Gier destijds woest. Ook tegen Almere moest hij vorige week toezien hoe zijn elftal de tegentreffers te makkelijk weggaf. ,,We hadden daar niet hoeven verliezen”, aldus de coach die hoopt dat zijn ploeg vandaag de lijn van de laatste twee thuisduels doortrekt. Die wedstrijden werden allebei gewonnen: 3-1 tegen MVV en 3-2 tegen Jong PSV.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van der Winden, Maas, Douglas; Maguire, Leijten, Halilovic; Cijntje, Möller, Ahannach.