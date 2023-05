FC Den Bosch-trainer Tomasz Kaczmarek is onder de indruk van de eigen fans: ‘Dit betekent iets voor mij’

Met een wedstrijd tegen Almere City speelt FC Den Bosch vrijdagavond zijn laatste thuisduel van het seizoen. Met naar verwachting zo'n vijfduizend supporters in Stadion De Vliert. ,,En dat na zo'n zwaar en frustrerend seizoen”, zegt trainer Tomasz Kaczmarek hoofdschuddend en met bewondering in zijn stem.

Hij neemt er even de tijd voor tijdens zijn wekelijkse perspraatje op donderdag. ,,Nee, ik wil niet te filosofisch worden", zegt Tomasz Kaczmarek. ,,Maar ik ben nu vier weken bij FC Den Bosch en een ding moet met toch van het hart.”

,,Het speciale aan deze club, dat zijn de fans. En dan vooral hun loyaliteit. Stel je voor, vijfduizend fans op de tribune. En dat na zo’n seizoen. Het toont het karakter van onze supporters en dat betekent echt iets voor me. Ik weet hoe het is bij andere clubs, maar de mensen hier geven echt om FC Den Bosch. Ook in slechte periodes.”

Lege handen

Kaczmarek is er daarom op gebrand een goede prestatie neer te zetten met zijn ploeg. In de voorgaande twee thuiswedstrijden onder de Pools-Duitse coach stond FC Den Bosch met lege handen: 1-2 tegen Helmond Sport en 0-1 tegen Telstar. Op vreemde bodem werden er wel punten gepakt: 0-1 winst bij Roda JC en maandag nog 0-0 bij Jong FC Utrecht.

,,De goede dingen uit die laatste wedstrijd moeten we meenemen", zegt Kaczmarek. ,,De manier waarop we daar begonnen en de fases in de tweede helft waarin we heel solide verdedigden.”

Formatie

Aan de formatie van zijn team zal Kaczmarek wellicht niet veel veranderen. Normaal gesproken stuurt hij FC Den Bosch vrijdag weer met een 5-3-2-formatie het veld in. De geblesseerden Danny Verbeek, Anass Ahannach en Jordy van der Winden zijn er in elk geval niet bij.

Met Almere City treft FC Den Bosch een tegenstander die op dit moment derde staat in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch zelf is nummer zeventien. ,,Het zal veel van ons vragen om een goede prestatie weg te zetten tegen zo’n opponent, maar we gaan er alles aan doen", aldus Kaczmarek.

In de laatste wedstrijd van het seizoen speelt FC Den Bosch volgende week uit tegen De Graafschap.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Hedel, Van Grunsven, Bowat, De Groot; Hammouti, Van der Heijden; Leijten, Möller, Kalinauskas.

Volledig scherm Trainer Tomasz Kaczmarek van FC Den Bosch. © Pro Shots / Peter van Gogh