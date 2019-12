FC Den Bosch treft getergd De Graafschap

FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten gaat ook in Zeist om hulp vragen

28 november FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten reist vanmiddag met de nodige verwachtingen richting Zeist. Daar gaat de preses samen met de Bossche burgemeester Jack Mikkers in gesprek met bewindslieden en met de KNVB over de aanpak van racisme in het voetbal.