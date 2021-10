FC Den Bosch trekt de winst nu wél over de streep en stuurt Jong FC Utrecht puntloos naar huis

Bij FC Den Bosch was er voor het eerst in veertien maanden een basisplaats voor Jordy van der Winden, die na zijn langdurige knieblessure al twee invalbeurten (tegen FC Dordrecht en Roda JC) achter zijn naam had. Hij loste in het centrum van de defensie het ontbreken van Victor van den Bogert op, die aan het verloren bekertreffen met Roda een lichte blessure had overgehouden. Verder was het elftal van De Gier ongewijzigd.