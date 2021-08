FC Den Bosch: uitshirts verwijzen naar succes-seizoen 1970-'71

FC Den Bosch speelt dit seizoen in een zwart-wit uittenue. De kleuren refereren aan de tijd waarin FC Den Bosch thuiswedstrijden in zwart-witte shirts afwerkte.

Dat was in de seizoenen 1970-'71 en 1971-'72, toen spelers als Daan Netten, Lambert Kreekels en Ad en Willy Graaumans de clubkleuren verdedigden. In 1971 promoveerde FC Den Bosch in deze shirts naar de eredivisie. Pas in 1977 werden de clubkleuren van het in 1965 opgerichte FC Den Bosch blauw en wit.