FC Den Bosch: van bijna slachtrijp naar zo goed als oogstrijp

Zo win je twaalf wedstrijden op rij niet en dan opeens twee keer in vier dagen. En zo scoor je in vier opeenvolgende duels niet en dan plotseling zes keer in twee wedstrijden. Van een ploeg, die zeker tegen Excelsior (4-0-verlies) anderhalve week geleden nog slachtrijp leek, is FC Den Bosch in een mum van tijd getransformeerd in een team dat serieus mag hopen nog heel wat punten te gaan oogsten in de vierde periode.