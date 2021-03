FC Den Bosch-verdediger Frank Sturing opgeroepen voor Canadese olympische selectie

,,Ik heb zelf nog geen bericht gehad, maar de club dus al wel. Hartstikke mooi in elk geval”, glunderde Sturing maandagavond.

De Nijmegenaar in Bossche dienst maakte in januari al een trainingskamp mee van de Canadezen. Daarna was het afwachten of hij geselecteerd zou worden voor het olympisch kwalificatietoernooi van deze maand. Dat is nu gebeurd.

Finale

Sturing vliegt volgende week naar Mexico, waar het toernooi wordt afgewerkt. ,,En dan is het te hopen dat we daar de finale halen, want beide finalisten mogen straks naar de Olympische Spelen in Japan”, kijkt Sturing vooruit.

De 23-jarige speler beseft dat dit allesbehalve een simpel karweitje is. ,,Dat betekent dat we van Mexico of van de Verenigde Staten moeten winnen, want dat zijn de topfavorieten in Noord- en Midden-Amerika.”

Guadalajara

Het kwalificatietoernooi wordt gespeeld in Guadalajara. ,,Die stad ken ik uit de Netflix-serie Narcos”, lacht Sturing. ,,En ik heb gezien dat het er 32 graden is, dus dat wordt afzien.”

Het toernooi tot eind maart, waardoor de verdediger zeker drie of vier wedstrijden van FC Den Bosch zal missen. Dinsdag is hij er in elk geval nog bij, als wisselspeler in de uitwedstrijd tegen zijn oude club NEC. ,,Wel fijn dat ik dit duel nog mee kan pakken. Hopelijk kan ik ook nog wat minuten maken”, zei Sturing maandag.