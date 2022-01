FC Den Bosch verliest Hornkamp én thuiswedstrijd

Het betekende al de derde nederlaag voor de ploeg van trainer Jack de Gier in evenzoveel wedstrijden in 2022. Bovendien was het de zesde verliespartij in de laatste zeven competitieduels en de derde op rij in eigen huis.

FC Den Bosch moest het tegen FC Eindhoven al stellen zonder Hornkamp. De spits was geschorst omdat hij maandag op bezoek bij Jong Ajax (2-1-verlies) zijn vijfde gele kaart gekregen had. Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat Hornkamp helemaal niet meer in actie zal komen voor FC Den Bosch en per direct naar Willem II vertrekt.

In plaats van Hornkamp speelde Ryan Leijten in de punt van de aanval. Preben Stiers begon op de bank. FC Den Bosch kende een dramatische start. Alleen in de tweede minuut kopte Jort van der Sande uit een hoekschop de 0-1 voor FC Eindhoven binnen. Voor de voormalige Bossche clubheld was het al zijn tiende competitietreffer van dit seizoen.

Meer in de wedstrijd

Aanvankelijk was FC Eindhoven de gevaarlijkste ploeg, maar gaandeweg de eerste helft kwam FC Den Bosch meer in de wedstrijd. Meer treffers bleven tot de rust echter uit.

Zestien minuten voor rust was FC Den Bosch het dichtste bij de 1-1. Soufyan Ahannach gaf de bal voor, Jeremy Cijntje legde terug en Ryan Leijten knalde op de lat. Nog in dezelfde minuut kwam FC Eindhoven vanuit de omschakeling via Jasper Dahlhaus op 0-2.

De Gier schreeuwde zijn ploeg naar voor en bracht de aanvallers Preben Stiers en Sebastiaan van Bakel in de ploeg voor de middenvelder Dino Halilovic en Kevin Felida. Het veranderde niets aan het spelbeeld. FC Den Bosch wilde wel, maar FC Eindhoven bleef vrij gemakkelijk overeind. De bezoekers kwamen er nog een paar keer gevaarlijk uit maar de 0-2 bleef tot het einde op het scorebord.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 0-2 (0-1). 2. Van der Sande 0-1, 61. Dahlhaus 0-2.

Scheidsrechter: Timmer

Gele kaart: Van der Sande (FC Eindhoven).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Van Beijnen (46. De Groot); Felida (73. Van Bakel), Halilovic (65. Stiers), Van der Heijden; Cijntje, Leijten, Ahannach.