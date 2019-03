In zijn meest bizarre wedstrijd van het seizoen heeft FC Den Bosch vrijdagavond in eigen huis met 3-4 verloren van Telstar. De nederlaag kwam tot stand na een ijzersterke eerste helft met een 3-0-voorsprong bij rust en een tweede helft waarin de ploeg van trainer Wil Boessen compleet door het ijs zakte.

Diezelfde Boessen had behoorlijk moeten husselen met zijn opstelling. Door interlandverplichtingen kon FC Den Bosch niet beschikken over Rauno Sappinen, Leo Väisänen, Amine Khammas en Jurich Carolina. Daar stond tegenover dat Sam Kersten en Stefan Velkov weer fit waren en terugkeerden in het centrum van de defensie. Als backs had Boessen gekozen voor Luuk Brouwers (rechts) en Julian Marchioni (links).

Kevin Felida, Danny Verbeek en Stefano Beltrame vormden het driemansmiddenveld en Sven Blummel, Vincent Vermeij en Imrane Oulad Omar de driemansaanval.

FC Den Bosch kwam flitsend uit de startblokken. In de zevende minuut werd een eentwee tussen Marchioni en Beltrame gevolgd door een bal die Oulad Omar vanaf de achterlijn teruglegde. Vermeij tikte simpel binnen. Twaalf minuten later gaf Beltrame de bal mee aan Oulad Omar, die loepzuiver raak schoot, 2-0.

FC Den Bosch was daarna heer en meester, al was Telstar in de 42ste minuut dicht bij de 2-1 toen Ahmad Mendes Moreira de bal van grote afstand op de lat lepelde. Drie minuten later werd het 3-0 toen Telstar-doelman Wesley Zonneveld een schot van Beltrame niet onder controle kreeg en Oulad Omar de rebound binnenknalde.

Dertien minuten

De winst leek binnen voor FC Den Bosch en een simpele tweede helft lag in het verschiet. Niet was minder waar. Binnen dertien minuten na rust had Telstar zijn achterstand helemaal weggewerkt. Eerst schoot Terell Ondaan een makkelijk gegeven strafschop binnen en acht minuten later stond Melle Springer aan het eind van een doeltreffende counter.

In de 58ste minuut draaide Mendes Moreira een vrije trap vanaf de zijkant in een keer langs Wouter van der Steen, 3-3. FC Den Bosch leek zich weer op te richten, ging op jacht naar de 4-3, maar kreeg in de zeventigste minuut een nieuwe counter om de oren. Ondaan schoot de 3-4 binnen.