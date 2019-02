FC Den Bosch verliest nu ook in eigen huis: 1-2 tegen MVV

Het lek is nog niet boven bij FC Den Bosch. De ploeg van trainer Wil Boessen leed vrijdagavond op eigen veld de derde nederlaag in de laatste vijf duels: 1-2 tegen MVV.

Voor het eerst sinds 21 september (Almere City, 1-4) verloor de ploeg bovendien in eigen huis. Als er al een lichtpuntje was, dan was het dat het spel van FC Den Bosch wel beter was dan vorige week bij Jong AZ (0-0). Maar de ploeg dwong veel te weinig af om de wedstrijd te kunnen winnen.

Door het ontbreken van de centrale verdedigers Sam Kersten en Stefan Velkov – beiden hadden last van knieklachten - moest Boessen puzzelen in het centrum van zijn defensie. Hij loste dat op door Julian Marchioni naast Leo Väisänen te posteren. Voorin koos hij voor een tweemansaanval met Rauno Sappinen en Stefano Beltrame. Vincent Vermeij begon daardoor weer op de bank. Op het middenveld speelden Sven Blummel en Imrane Oulad Omar aan de buitenkanten.

Dreun

De wedstrijd begon voor FC Den Bosch met een stevige dreun. Al in de derde minuut legde Joeri Schroijen de bal terug vanaf de achterlijn, waarna oud-Bosschenaar Anthony van den Hurk simpel de 0-1 binnenwerkte voor MVV. Daarna was het lang FC Den Bosch dat het spel dicteerde, maar de ploeg wist geen gelijkmaker te forceren. Een kopbal van Oulad Omar viel bovenop de lat en een fraaie knal van Beltrame werd door MVV-doelman Luuk Koopmans met moeite over de lat gewerkt. Opvallend was dat FC Den Bosch, in tegenstelling tot de voorgaande duels, zijn toevlucht voorin vooral zocht in hoge ballen. En dat terwijl uitgerekend de lange Vermeij nu op de bank zat.

Hoge ballen

Na rust had Den Bosch al binnen negen minuten de gelijkmaker binnen liggen. MVV-verdediger Dimitri Lavalee werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen keeper. Het leek het sein voor de thuisclub om op jacht te gaan naar de 2-1, maar vier minuten later belandde een schot van Oulad Omar op de paal. Den Bosch bleef drukken en Boessen zorgde met een dubbele wissel (Vermeij en Jort van der Sande voor Sappinen en Oulad Omar) voor meer lengte voorin. Maar alsof de duvel er mee speelde kwamen de hoge ballen uit de eerste helft nu niet meer voor.