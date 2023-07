FC Den Bosch verliest ook van ambitieus Beerschot: ‘Moeten niet vergeten waar we vandaan komen’

Tegenstander Beerschot heeft fors geïnvesteerd in de selectie en om te promoveren naar de hoogste Belgische divisie. Dat was te merken op het veld, zag Kaczmarek. ,,We hebben deze voorbereiding niet eerder zoveel weerstand gehad. Ik denk dat het niveau van Beerschot vergelijkbaar is met dat van de top in de Keuken Kampioen Divisie, dus daar ben ik blij mee.”

Dat Den Bosch opnieuw verloor deze oefencampagne? Kaczmarek haalt er zijn schouders bij op. Alweer. ,,Zoals je weet: daar draait het voor mij niet om. We hebben net onze laatste intensieve trainingsweek achter de rug. Dat was te zien. We leden onder druk te snel balverlies of verspeelden de bal te vaak tijdens de opbouw”, zegt de trainer. ,,Toch hebben we het lang kunnen bijbenen vandaag. De meeste jongens stonden 90 minuten op het veld en er was heel veel strijd, daardoor was dit geen normale oefenwedstrijd. We moeten niet vergeten waar FC Den Bosch vandaan komt. Vorig seizoen liepen we nog drie niveaus achter op dit soort teams, nu kunnen we de strijd aangaan.”

FC Den Bosch testte vandaag de Poolse jeugdinternational Jakub Ojrzynski als doelman - ,,ik zeg nooit iets over testspelers” - en had ook de donderdag gecontracteerde verdediger Ricardo Henning binnen de lijnen staan. ,,Heel belangrijk dat we hem hebben kunnen vastleggen. Zijn komst heeft een grote impact op het team.”

Open dag

Na de open dag van zaterdag (aanvang 10.00 uur) oefent FC Den Bosch vrijdag nog in De Vliert tegen De Graafschap (12.30 uur, gratis toegang). Kaczmarek: ,,Daar zien we erg naar uit. We hebben nog een paar dagen vrij volgende week, daarna wil ik een team zien dat klaar is voor de competitie.”