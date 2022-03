FC Den Bosch verliest opnieuw en scoort weer niet

De treurmars van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie gaat nog even verder. In de uitwedstrijd tegen Excelsior kwam de ploeg van Jack de Gier er vrijdagavond niet aan te pas. De Rotterdammers wonnen met 4-0.

Door de nederlaag heeft FC Den Bosch nu al twaalf wedstrijden op rij niet gewonnen. Bovendien was het vrijdagavond het vierde achtereenvolgende duel waarin de ploeg niet wist te scoren.

De Gier stuurde FC Den Bosch met hetzelfde elftal het veld in als vorige week tegen De Graafschap (0-0). Excelsior was vanaf de aftrap in alle opzichten de bovenliggende partij. De thuisclub combineerde veel en veel beter en legde een reeks fraaie aanvallen op de mat. Bij FC Den Bosch ging er juist ontiegelijk veel fout in de passing.

De ploeg van De Gier kwam voor rust slechts tot een uitgespeelde kans toen Soufyan Ahannach Nikolaj Möller wegstuurde. De Arsenal-huurling haalde prima uit, maar Excelsior-doelman Stijn van Gassel bokste zijn schot weg.

Dallinga

Het overschot aan kansen van Excelsior leverde in de eerste helft slechts een doelpunt op. Topscorer Thijs Dallinga stond in de zeventiende minuut aan het eind van een Rotterdamse tiki-taka-aanval en zette de 1-0 op het scorebord.

FC Den Bosch begon de tweede helft met drie wissels. De Gier bracht Torino Hunte voor Ryan Leijten, Mike van Beijnen voor Rik Mulders en Victor van den Bogert voor Teun van Grunsven, die in de eerste helft zijn vijfde gele kaart van het seizoen had gekregen.

Snelle tegengoals

Binnen twee minuten was het 2-0. Mats Wieffer kreeg een vrijgeleide door de Bossche defensie en prikte raak. Dertien minuten later werd het 3-0 toen Marouan Azarkan alleen voor Wouter van der Steen trefzeker was.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld. FC Den Bosch kreeg ook in de tweede helft nauwelijk een fatsoenlijke aanval op de mat gelegd. Jeremy Cijntje kopte over en Barry Maguire knalde op de vuisten an Excelsior-doelman Stijn van Gassel. Dat was het wel.

Aan de andere kant combineerde Excelsior vrolijk verder. Dat leidde in de voorlaatste minuut nog tot de 4-0 en de 29ste seizoenstreffer van Dallinga.

Excelsior - FC Den Bosch 4-0 (1-0). 17. Dallinga 1-0, 47. Wieffer 2-0, 60. Azarkan 3-0, 89. Dallinga 4-0.

Scheidsrechter: Oostrom

Gele kaart: Van Grunsven (FC Den Bosch)

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (46. Van Beijnen), Van Grunsven (46. Van den Bogert), Van der Winden, Douglas; Van der Heijden (67. Halilovic), Leijten (46. Hunte), Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.