FC Den Bosch verliest voor de vijfde keer op rij en zakt nog dieper in het moeras

Wie redt FC Den Bosch? Het elftal van trainer Jack de Gier is de weg in de Keuken Kampioen Divisie volledig kwijt. Maandag verloor de ploeg in Eindhoven met 3-1 bij Jong PSV, waardoor de laatste plaats nog steviger in de handen van de Bosschenaren komt.

Zelfs Wouter van der Steen, normaal gesproken een steunpilaar in het Bossche doel, mocht zich nu twee tegentreffers aanrekenen. En dat terwijl de doelman ook nog een handvol puike reddingen in petto had. Het verlies bij Jong PSV was voor FC Den Bosch al de vijfde nederlaag op rij en de zesde verliespartij in zeven wedstrijden.

De Gier had zijn elftal op vier plaatsen gewijzigd in vergelijking met de verloren uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-1) van afgelopen vrijdag. Achterin werd de geblesseerde Victor van den Bogert vervangen door Teun van Grunsven.

In de aanval maakten Sebastiaan van Bakel en Asier Cordoba plaats voor Joey Konings, die na een half duel afwezigheid terugkeerde in de basis, en Evan Patoulidis, die vanuit het middenveld een linie doorschoof.

Daardoor kwam er op het middenveld, waar Steven van der Heijden in plaats van Ryan Leijten in de basis stond, ook ruimte vrij voor Dino Halilovic. Al na elf minuten moest De Gier nog een keer wisselen. Nick de Groot raakte bij een verdedigende actie geblesseerd aan zijn schouder en werd vervangen door Stan Maas.

Volledig scherm Evan Patoulidis (L) en Mees Krekels (R) tijdens Jong PSV - Den Bosch. © Pro Shots / Thomas Bakker

Weinig kansen

Kansen waren er nauwelijks in de eerste helft. In de 27ste minuut kwam Jong PSV op 1-0 toen Wouter van der Steen de fout inging bij een schot van Mohamed Nassoh. De Bossche keeper wist de bal na wat gegrabbel nog tegen de paal te duwen, maar op de doellijn schoot de Rosmalense PSV’er Jeremy Antonisse wel raak.

FC Den Bosch wist, net als vrijdag in Dordrecht, amper gevaar te stichten. Een leuk uitziende, maar ongevaarlijke omhaal van Evan Patoulidis en twee halve kansjes voor Joey Konings, dat was het wel voor rust.

Tweede helft

Bij het begin van de tweede helft verving De Gier Faris Hammouti door Ryan Leijten. Twee minuten na rust kwam FC Den Bosch op 1-1. Danny Verbeek ging goed door op rechts maar schoot op PSV-keeper Kjell Peersman. In de rebound schoot Evan Patoulidis in zijn derde optreden voor FC Den Bosch zijn eerste goal binnen.

Jong PSV kwam er een paar keer gevaarlijk uit, maar deze keer had Van der Steen wel een aantal goede reddingen in petto. Totdat de doelman in de 61ste minuut opnieuw de fout inging en Jenson Seelt de 2-1 voor Jong PSV kon binnenwerken.

Vijf minuten later had Johan Bakayoko de 3-1 op zijn schoen, maar hij schoot voor open doel op de paal. Het was uitstel van executie, want vijf minuten later kopte opnieuw Seelt op aangeven van Nassoh wel raak. Jong PSV had de score daarna nog verder kunnen opvoeren, maar de Eindhovense beloften waren te slordig, of vonden Van der Steen op hun weg.

Jong PSV - FC Den Bosch 3-1 (1-0). 27. Antonisse 1-0, 47. Patoulidis 1-1, 61. Seelt 2-1, 71. Seelt 3-1.

Scheidsrechter: Teuben

Gele kaarten: geen

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, De Groot (11. Maas); Van der Heijden, Hammouti (46. Leijten), Halilovic (76. Cordoba); Verbeek, Konings (85. Van Bakel), Patoulidis.