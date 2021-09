FC Den Bosch verliest wedstrijd en drie spelers in Emmen

Door het ontbreken van Ricardo Kip (vanwege privé-omstandigheden) stond Hornkamp met Preben Stiers én Roy Kuijpers in de basis. Hornkamp en Stiers vormde de tweemansvoorhoede, Kuijpers speelde vanaf de rechterflank. Ook opmerkelijk: keeperstrainer John Vos (34) zat als derde doelman op de reservebank, omdat Gijs Schalks ontbrak met een hersenschudding.

FC Den Bosch kreeg al na twaalf minuten een tegenvaller te werken toen Dylan Ryan als eerste geblesseerd naar de kant moest. Victor van den Bogert kwam in het veld als zijn vervanger.

FC Emmen was in de eerste helft de bovenliggende partij en bekroonde het overwicht met een doelpunt in de 23ste minuut. Wouter van der Steen redde nog op het schot van Rui Mendes, maar was kansloos op de rebound van Peter van Ooijen.

De geboren Bosschenaar in Drentse dienst zorgde daarmee voor de 1-0. Ondanks het overwicht van Emmen had het bij rust zomaar 1-1 kunnen zijn. Soufyan Ahannach was in de 32ste minuut dicht bij de gelijkmaker met een oogstrelend schot van buiten de zestien dat via de onderkant van de lat terug het veld in stuiterde.

Hornkamp blijft achter

Na rust bleef Hornkamp, die zichtbaar last had na een botsing, achter in de kleedkamer. Rick Zuijderwijk kwam in het veld als zijn vervanger. Ryan Leijten schoof daardoor door naar de voorhoede, naast Stiers, en Zuijderwijk kwam op het middenveld te spelen.

De tweede helft begon met een handvol kansen voor FC Emmen. UIt een daarvan schoot Azzeddine Toufiqui in de zestigste minuut de 2-0 binnen.

Tien minuten later was Leijten met een blessure de derde uitvaller bij FC Den Bosch en zat voor de ook nog altijd niet volledig fitte Ahannach zijn maximale speeltijd erop. Rik Mulders en Mohamed Berte kwamen daardoor in de ploeg. Ook in het restant van de wedstrijd waren de beste kansen voor FC Emmen, maar gescoord werd er niet meer in de Oude Meerdijk.

FC Den Bosch: Van der Steen; Van Beijnen, Van Grunsven, Ryan (12. Van den Bogert), Salasiwa; Kuijpers, Felida (81. Van Bakel), Leijten (70. Mulders), Ahannach (70. Berte); Hornkamp (46. Zuijderwijk), Stiers.