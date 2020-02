FC Den Bosch viert feest voor een halflege tribune: ‘Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’

Maar toch was het niet hetzelfde. De lege vakken op de M-Side gaven het duel van gisteravond een naargeestige sfeer. ,,Voetballen voor een lege M-Side? Daar is eigenlijk geen klote aan", stelde aanvoerder Danny Verbeek na afloop onomwonden. ,,Het was een trieste entourage", koos hij zijn woorden even later iets zorgvuldiger. Om meteen zijn schouders op te halen. ,,Tja, wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Nog één zo'n duel en het is weer voorbij."