FC Den Bosch vijzelt vertrouwen wat op met oefenwinst op Jong FC Utrecht

Geen competitievoetbal dit weekend voor FC Den Bosch en dat benutte de club door donderdagmiddag een extra oefenwedstrijd in te lassen. Jong FC Utrecht werd in Stadion De Vliert met 4-2 verslagen.

Publiek was niet welkom bij het treffen, waarin FC Den Bosch flitsend uit de startblokken kwam. Al in de tweede minuut kopte Dino Halilovic een voorzet van Sebastiaan van Bakel binnen: 1-0. Twee minuten later viel bijna de 2-0 toen Joey Konings op de lat kopte en de rebound van Asier Cordoba uit de doelmond gehaald werd.

Lees ook PREMIUM Derbywinst als sportief medicijn voor FC Den Bosch op een akelige zaterdag

In de tiende minuut was het wel raak. Na een snelle uitbraak via Evan Patoulidis en Sebastiaan van Bakel, kreeg laatstgenoemde de bal in de kluts mee. Alleen voor Jong FC Utrecht-doelman Kevin Gadellaa maakte Van Bakel geen fout: 2-0.

Op het kwartier werd het 3-0 toen Steven van der Heijden van afstand uithaalde. Gadellaa redde op zijn schot, maar was kansloos op de rebound van Halilovic.

FC Den Bosch speelde daarna een probleemloze eerste helft, maar zag Jong Utrecht in de eerste minuut na rust door getreuzel in de achterhoede via Lynden Edhart terugkomen tot 3-1. Vijf minuten later werd het 3-2 toen Victor van den Bogert zich verslikte in Mees Rijks, die vervolgens de ingevallen doelman Konrad Sikking passeerde.

Wijzigingen

Trainer Jack de Gier had zijn elftal in de rust op vijf plaatsen gewijzigd en dat kwam het spel in de beginfase van de tweede helft niet ten goede. Opmerkelijk, want met name in de defensie waren juist de basisspelers van de afgelopen weken erin gekomen.

Een kwartier na rust bracht De Gier ook jeugdspeler Jasper Huijzer in de ploeg voor Sebastiaan van Bakel. Gaandeweg kreeg FC Den Bosch weer meer grip op de wedstrijd en nadat Huijzer al dicht bij een goal was geweest, maakte Cordoba er een kwartier voor tijd op aangeven van Rik Mulders wel 4-2 van.

In het laatste kwartier gaf De Gier ook jeugdspeler Rhino Goutier nog speeltijd. Max van Hees mocht vijf minuten meedoen. De basisspelers Danny Verbeek, Anass Ahannach, Faris Hammouti en Ryan Leijten kregen woensdag de hele wedstrijd rust. Nick de Groot en Nikolaj Möller waren er door hun blessures niet bij.

Met de oefenwinst op de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie vijzelde FC Den Bosch het zelfvertrouwen, vijf dagen na de 4-1-thuiszege op TOP Oss, nog wat meer op. Volgende week vrijdag hervat de ploeg van De Gier, die zelf nog altijd op de achttiende plaats staat, de competitie met een thuiswedstrijd tegen kampioenskandidaat Heracles Almelo.

FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 4-2 (3-0). 2. Halilovic 1-0, 10. Van Bakel 2-0, 15. Halilovic 3-0, 46. Edhart 3-1, 51. Rijks 3-2, 74. Cordoba 4-2.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen (46, Sikking); Van Hedel (46. Mulders), Van Grunsven (46. Van den Bogert), Ryan (46. Van der Winden), Maas; Van der Heijden (75. Goutier), Cordoba, Halilovic; Van Bakel (62. Huijzer), Konings (46. Regouin), Patoulidis (85. Van Hees).