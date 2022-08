FC Den Bosch voelt zich bestolen na 0-3-nederlaag tegen Roda JC: ‘Het was absoluut geen pingel’

UpdateJe bestolen voelen na een 0-3-nederlaag, kan dat? Ja dus. Bij FC Den Bosch heerste vrijdagavond het gevoel dat scheidsrechter Rob Dieperink de ploeg een goed resultaat door de neus had geboord in het thuisduel met Roda JC.

Vreemd? Niet echt. Want de strafschop die Dieperink in de 78ste minuut aan de Limburgers gaf, was het kantelpunt in de wedstrijd waarin tot dan toe nog niet gescoord was. Bovendien was de penalty op zijn minst omstreden te noemen.

Trainer Jack de Gier en rechtsback Rik Mulders, de onfortuinlijke hoofdrolspeler bij het cruciale moment, waren eensgezind in hun oordeel. ,,Absoluut geen pingel”, oordeelden beiden nadat ze de beelden van de wedstrijd hadden teruggekeken.

Mulders: ,,Ik was extra voorzichtig omdat ik al in een gele kaart had, dus ik liep met een bochtje om hem (Roda-spits Dylan Vente, red.) heen. Ik kom met mijn benen voor hem, vervolgens struikel ik door hem en daarna struikelt hij over mij heen, waarna ik de bal nog met mijn hak wegtik. En dan geeft die scheidsrechter een penalty...”

Rik Mulders (links) voor FC Den Bosch in duel met Bryan Limbombe van Roda JC.

Voor Mulders was het duidelijk. ,,Het was nog eerder een vrije trap voor mij dan een strafschop voor hem. Maar eigenlijk was het helemaal niks. Maar ja, hij geeft ’m en daar moeten wij het dan dus mee doen.”

Uit de penalty schoot Vente zelf de 0-1 binnen. Het betekende meteen de nekslag voor FC Den Bosch, dat van slag was en Vente even later van buiten de zestien liet uithalen: 0-2. In blessuretijd maakte de spits van Roda zijn hattrick compleet: 0-3.

Natuurlijk was de overwinning van de ploeg van trainer Jurgen Streppel verdiend. De bezoekers waren vrijdag in De Vliert de bovenliggende partij en kregen de meeste kansen. Maar het stug verdedigende FC Den Bosch hield de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie wel tot de 78ste minuut van scoren af. En in de tweede helft kwam er steeds meer ruimte voor de thuisploeg. In de 74ste minuut was de ingevallen Sebastiaan van Bakel dicht bij de 1-0, maar zijn inzet werd door Phil Sieben van de lijn gehaald.

Danny Verbeek (midden) vecht namens FC Den Bosch een duel uit met voormalig FC De Bosch-speler Terrence Douglas van Roda JC.

De Gier: ,,Natuurlijk waren zij beter dan wij. Maar toen het een kwartier voor tijd nog 0-0 was, begon ik toch aan de thuiswedstrijd tegen hun van vorig seizoen te denken toen we vlak voor tijd door een goal in de omschakeling met 1-0 wonnen.”

Zover kwam het nu dus niet. De Gier: ,,Die penalty was het kantelpunt. Daarna gaan wij va banque spelen en vallen de 0-2 en 0-3. Maar het wrange is dat hij die strafschop dus geeft op een moment dat je denkt de wedstrijd onder controle te hebben. Terwijl het geen strafschop is.”

Arbiter Dieperink was sowieso de gebeten hond bij De Gier. De leidsman gaf drie keer geel aan spelers van FC Den Bosch (Danny Verbeek, Jordy van der Winden en Mulders) en een keer aan Roda JC (Mohamed Mallahi). En dat terwijl ook Bryan Limbombe en nog een tweede keer Mallahi duidelijk naar een prent solliciteerden bij de Limburgers. Bovendien kreeg De Gier zelf ook geel voor protesteren tegen de scheidsrechter.

,,Hij heeft laf gefloten. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij vertelde in het veld gewoon dat hij Mallahi geen tweede kaart gaf, omdat hij al geel had. Tja, dan ben je dus klaar.”

Waar hij niet te spreken was over de arbitrage en het eindresultaat, was De Gier wel tevreden over de vechtlust van zijn ploeg. ,,De jongens waren allemaal helemaal leeg. En dan is het zuur dat zo’n penaltysituatie, waarbij eigenlijk niks aan de hand is, de wedstrijd beslist. Ach ja, we moeten het elke vrijdag maar mee doen, met die scheidsrechters. En ik met hen.”

Door de thuisnederlaag staat FC Den Bosch nu veertiende met drie punten uit drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week vrijdag speelt de ploeg van De Gier uit tegen Almere City.

FC Den Bosch - Roda JC 0-3 (0-0). 78. Vente 0-1 (strafschop), 81. Vente 0-2, 93. Vente 0-3.

Scheidsrechter: Dieperink

Toeschouwers: 4023

Gele kaarten: Verbeek, Van der Winden en Mulders (allen FC Den Bosch) en Mallahi (Roda JC).

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Ryan, Van der Winden (73. De Groot); Van der Heijden, Ahannach (81. Halilovic), Leijten; Verbeek, Konings, Cordoba (46. Van Bakel).