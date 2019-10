FC Den Bosch voorlopig zonder Ryan Trotman

FC Den Bosch kan de komende weken niet beschikken over Ryan Trotman. De spits heeft last van een binnenband in zijn knie.

De afgelopen twee wedstrijden miste Trotman al door een buikgriepvirus. Het ontbreken van de aanvaller zorgt voor nieuwe hoofdbrekens bij trainer Erik van der Ven. ,,Met Ryan erbij hebben wij meer diepte in ons spel. We zullen moeten bekijken hoe we dat nu gaan oplossen", zei hij na de training van donderdagochtend.

Het ligt het meest voor de hand dat Ruben Rodrigues, net als in de laatste twee duels, als diepste spits zal spelen in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport van vrijdagavond. Naast Trotman mist FC Den Bosch in dat duel ook de al langer geblesseerden Luuk Brouwers (enkel), Jizz Hornkamp (heup), Jordy van der Winden (knie) en Christophe van Zutphen (heup).

Buikgriepvirus

Het buikgriepvirus dat afgelopen week de selectie trof lijkt geen nieuwe slachtoffers meer te maken, al hield Van der Ven gisteren nog een slag om de arm: ,,Ik hoop niet dat ik vrijdag weer telefoontjes met afmeldingen krijg.”

Paco van Moorsel en Alexander Laukart, die dinsdag in het verloren bekerduel tegen IJsselmeervogels (3-0) nog geen hele wedstrijd konden spelen, verschijnen nu weer wel aan de aftrap. Voor Oussama Bouyaghlafen, die dinsdag nog ziek was, zit dat er wellicht nog niet in.