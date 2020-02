FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten: ‘Alles gedaan om daders op te sporen’

,,Ik zou het bijzonder jammer vinden als nu het beeld ontstaat dat wij hier lankmoedig mee om gegaan zijn. Dat is niet het geval. We hebben alles gedaan wat we konden", zegt de preses in reactie op de uitspraak die de tuchtcommissie van de KNVB donderdagmiddag deed.

Lees ook Play FC Den Bosch twee wedstrijden zonder deel supporters vanwege racisme-rel Lees meer

Schamen

Die bepaalde dat FC Den Bosch het de komende twee thuiswedstrijden moet stellen zonder een deel van de eigen aanhang. ,,Dat we gestraft worden voor racistische uitlatingen op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Excelsior accepteren we volmondig. In ons stadion, onder onze vlag, heeft racisme plaatsgevonden. Daar schamen we ons diep voor", zegt Schouten die twee weken geleden al aankondigde dat zijn club tegen geen enkele straf in beroep zou gaan.

Dat de tuchtcommissie in zijn straf ook meeweegt dat FC Den Bosch nog maar één dader heeft opgespoord en een stadionverbod voor racisme heeft opgelegd, wordt door Schouten betreurd. ,,Wat hadden we nog meer moeten doen? Natuurlijk willen we niets liever dan al die daders oppakken, maar dan moeten we wel weten wie het zijn. En onze middelen zijn beperkt. Zo'n onderzoek is aartsmoeilijk. Daarom ben ik heel blij dat er nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt. Hopelijk pakken die wel meer daders.”