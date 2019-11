FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten gaat ook in Zeist om hulp vragen

Namens het kabinet zijn minister-president Mark Rutte en de ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) aanwezig. De KNVB is vertegenwoordigd door de directeuren Eric Gudde (betaal voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal). Aanleiding voor het gesprek is de veelbesproken racisme-rel van anderhalve week geleden in de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior. Ook het slachtoffer van die rel, Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, is bij het gesprek aanwezig.

De KNVB en het kabinet zullen na het gesprek nieuwe maatregelen voor de aanpak van racisme in het voetbal bekend maken. Schouten wil in het gesprek andermaal om hulp vragen. Eerder gaf hij in een open brief in Brabants Dagblad al aan geen behoefte te hebben aan wijzende vingers, maar aan een uitgestoken hand. ,,En dat geldt niet alleen voor FC Den Bosch, maar ook voor andere voetbalclubs”, zei hij donderdag voor zijn vertrekt naar Zeist.

,,Want strikt genomen: hoe konden wij in vredesnaam voorkomen dat die onverlaten bij ons op de tribune die wanstaltige dingen gingen roepen naar Mendes Moreira? Voetbalclubs zijn vandaag de dag eigenlijk maatschappelijke instellingen. We zijn de enige sport waar mensen uit alle lagen van de samenleving op afkomen. Wat er tegen Excelsior gebeurde, zul je niet meemaken bij een tennis- of golfwedstrijd, of in het concertgebouw, maar wel in de voetballerij. Om dat in goede banen te leiden hebben voetbalclubs tools nodig. Ons als club hier alleen maar een boete voor geven, lost namelijk niets op. Dat hoop ik vanmiddag in Zeist aan te kaarten. Hopelijk krijg in daar de kans voor. Met burgemeester Mikkers zit ik alvast op een lijn. FC Den Bosch en de gemeente trekken nu samen op. Hopelijk kunnen we landelijk het probleem ook op die manier aan gaan pakken.”