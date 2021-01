FC Den Bosch weet weer niet te winnen en gaat onderuit tegen Jong AZ

Het was al de vijftiende competitiewedstrijd op rij (vijf gelijke spelen en tien nederlagen) die FC Den Bosch niet wist te winnen. De thuisclub moest het maandag doen zonder doelman en aanvoerder Wouter van der Steen, die zondag tijdens de laatste training last had gekregen van een blessure. Daarom stond Konrad Sikking in de goal.

Ringo Meerveld en Romano Postema keerden na hun blessures terug in de basis en ook Dhoraso Moreo Klas verscheen aan de aftrap. Daardoor begonnen Don Bolsius, Declan Lambert en Steven van der Heijden op de bank.

Ondanks de positieve covidtest van zondag bleken er geen coronagevallen te zijn in de selectie van FC Den Bosch. De betrokken speler, waarvan de naam door de club niet bekend werd gemaakt, was bij een hertest maandagochtend negatief en zat gewoon bij de groep.

Postema, die van de medische staf maar een halfuur mocht spelen, werd in de 31ste minuut naar de kant gehaald en vervangen door Van der Heijden. Op dat moment leidde FC Den Bosch al met 1-0.

Een week na zijn wereldgoal in het uitduel met Jong FC Utrecht produceerde Paco van Moorsel ook in De Vliert een beauty. De nummer tien van FC Den Bosch kreeg de bal mee van Postema en joeg hem in de twaalfde minuut met een bijzonder fraaie curve in de verre hoek.

Discutabele gelijkmaker

FC Den Bosch bleef de gevaarlijkste ploeg maar Jong AZ-doelman Mees Bakker redde op schoten van Jizz Hornkamp (twee keer) en opnieuw Van Moorsel. De gelijkmaker van Jong AZ na 35 minuten was discutabel. Zowel de grensrechter als de vierde man constateerden een overtreding van Jelle Duin op Christophe van Zutphen, maar scheidsrechter Nick Smit liet doorspelen. Duin gaf voor en Mohamed Taabouni rondde af: 1-1.

Daarna was FC Den Bosch even de kluts kwijt. Opnieuw Taabouni schoot even later op de paal en op slag van rust moest Van Zutphen nog een bal van de lijn halen.

Aanhoudende druk levert niets op

In de tweede helft ging FC Den Bosch vanaf de aftrap op zoek naar een nieuwe voorsprong. Eerst schoot Moreo Klas over op aangeven van Van Moorsel en daarna zag Hornkamp een vrije trap via de onderkant van de lat terug het veld in stuiten.

Daarna kwamen de kansen voor Jong AZ. Nadat Sikking had gered op schoten van Kenzo Goudmijn en Thijs Oosting was het in de 68ste minuut wel raak. Na balverlies van Van der Heijden stond Jelle Duin aan het einde van een doeltreffende AZ-aanval, 1-2.

FC Den Bosch richtte zich weer op, maar Hornkamp schoot nog maar eens een vrije trap op de lat. Ondanks aanhoudende druk van de thuisclub viel de gelijkmaker niet meer. Aan de andere kant voorkwam de prima keepende Sikking bij tegenstoten van Jong AZ dat de Alkmaarse beloften nog tot een derde treffer kwamen.

FC Den Bosch – Jong AZ 1-2 (1-1). 12. Van Moorsel 1-0, 35 Evjen 1-1, 68. Duin 1-2.

Scheidsrechter: Smit

Gele kaart: Goudmijn, Jacobs, Velthuis, Taabouni (allen Jong AZ).

Opstelling FC Den Bosch: Sikking; Mulders, Van Zutphen, Van der Velden (86. Miedema), Green; Moreo Klas, Van Moorsel, Felida; Postema (31. Van der Heijden/75. Kuijpers), Hornkamp, Meerveld.