FC Den Bosch wil eigenlijk niet zonder publiek tegen TOP Oss en NAC spelen

De club is ontzettend teleurgesteld in het kabinetsbesluit om het publiek de komende weken te weren uit de stadions. FC Den Bosch is er voorstander van om zoveel mogelijk wedstrijden te verplaatsen, zodat er wel met supporters op de tribune gespeeld kan worden. ,,Voetbal is van en voor de fans. We zullen dan ook ieder initiatief steunen om dat op een veilige en gezonde manier mogelijk te maken”, aldus FC Den Bosch op de eigen website.