FC Den Bosch wil ook bij NAC het spel maken

Toch reist FC Den Bosch vrijdag allesbehalve met angst en beven af naar Breda voor de uitwedstrijd tegen NAC, zegt Van der Ven. ,,Natuurlijk niet. Als speler zijn dit de mooiste wedstrijden om te spelen. Bovendien hebben wij een goede reeks wedstrijden achter de rug, waarin we meestal de bovenliggende partij waren. Vorige week nog tegen een sterke ploeg als De Graafschap (2-2, red.).”

Gelijkspel

FC Den Bosch verloor in de laatste twaalf competitiewedstrijden maar een keer. Op 8 november toen de ploeg in Amsterdam met 5-1 werd weggespeeld door Jong Ajax. Daar staat tegenover dat er van de overige elf duels maar liefst zeven in een gelijkspel eindigden. Van der Ven: ,,Maar in de meeste van die wedstrijden waren wij wel de betere ploeg.”

Ook tegen NAC wil Van der Ven hetzelfde spel spelen met zijn ploeg als in de vorige wedstrijden. ,,Tegen De Graafschap maakten wij het spel, waarom zou dat dan niet tegen NAC kunnen?”

Voorbeeld

De laatste keer dat FC Den Bosch een uitwedstrijd in Breda speelde was op 26 augustus 2016. Van der Ven was destijds nog assistent van de toenmalige hoofdcoach Wiljan Vloet. FC Den Bosch verraste destijds met een 0-0-gelijkspel. Van der Ven: ,,Dat was toen een hele goede wedstrijd van onze kant. De beelden van die wedstrijd hebben we dat seizoen nog vaak laten zien als voorbeeld van hoe het moet.”

Van de elf spelers die op die avond voor FC Den Bosch aan de aftrap verschenen, is er vanavond niemand meer bij. Tien van de elf zijn vertrokken en Luuk Brouwers, die destijds ook meedeed, is nog altijd geblesseerd aan zijn enkel. Jordy van der Winden kwam toen als invaller in het veld, maar hij kampt nu nog steeds met een knieblessure. Nick Leijten (vanavond reservedoelman) en Oussama Bouyaghlafen, vanavond linksbuiten, bleven destijds negentig minuten op de reservebank.

Geblesseerden

Naast Brouwers en Van der Winden mist FC Den Bosch vanavond ook de al langer geblesseerden Alexander Laukart (schouder), Jizz Hornkamp (heup), Ryan Trotman (knie) en Christophe van Zutphen (heup).

Van der Ven kiest wellicht voor dezelfde opstelling als in de laatste duels. Van zijn inmiddels vaste elf was begin deze week alleen Azzeddine Dkidak een paar dagen ziek, maar de linksback is daar alweer van hersteld.