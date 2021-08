FC Den Bosch wil tegen Jong Ajax het goede gevoel vasthouden

In de voorbereiding leed FC Den Bosch oefennederlagen tegen de amateurs van UNA en TEC, maar na twee speeldagen in de Keuken Kampioen Divisie staat de ploeg van coach Jack de Gier gedeeld eerste. Vrijdagavond wacht het thuisduel met Jong Ajax.

Nee, Jack de Gier staart zich niet blind op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. Natuurlijk is de trainer van FC Den Bosch ingenomen met de gedeelde eerste plaats van zijn team, maar hij beseft ook dat het seizoen nog maar twee wedstrijden oud is.

Twee duels die FC Den Bosch allebei won: 2-0 tegen Helmond Sport en 0-1 bij Jong PSV. ,,We hebben een goed gevoel overgehouden aan die eerste twee duels. Dat willen we tegen Jong Ajax vasthouden”, zegt De Gier over de thuiswedstrijd van vrijdagavond.

Jong Ajax begon het seizoen juist met twee nederlagen en staat gedeeld laatste. ,,Maar dat is natuurlijk wel een talentvolle ploeg die heel goed kan voetballen”, kijkt De Gier naar de Amsterdamse beloften.

Quote De oefenneder­la­gen tegen UNA en TEC waren geen reden om in paniek te raken. Ik kijk daar ook wel doorheen. Jack de Gier (53), Trainer FC Den Bosch

De seizoensstart van FC Den Bosch is des te verrassender als gekeken wordt naar de moeizame voorbereiding van het team. ,,Toch waren die oefennederlagen tegen UNA en TEC geen reden om in paniek te raken”, zegt De Gier. ,,Ik kijk daar ook wel doorheen. Ik heb het toen ook niet bij de groep neergelegd. Het ging op dat moment nog niet om de resultaten en we moesten zorgen om er te staan bij de competitiestart. Dat hebben we gedaan.”

Ook de krapte van zijn selectie bracht en brengt De Gier niet aan het twijfelen. ,,Langzaam druppelen nu de spelers binnen die het niveau van de groep omhoog tillen. Ook op de trainingen”, zegt hij.

Quote Gaston, Soufyan en Ricardo zijn spelers waar ik van op aan kan en die vanuit hun ervaring goed zijn onze jonge groep Jack de Gier (53), Trainer FC Den Bosch

Zo haakte deze week de ervaren Gaston Salasiwa (33) aan op amateurbasis, net zoals eerder Soufyan Ahannach (25) en Ricardo Kip (29). Allemaal spelers die De Gier nog kent uit zijn tijd als coach van Almere City vijf jaar geleden. ,,Het zijn spelers waar ik van op aan kan en die vanuit hun ervaring goed zijn voor onze jonge groep. Spelers ook die aangeven graag bij mij te spelen, dus dat is een win-win-sitatie.”

Toch is het op dit moment niet de bedoeling dat er op deze manier nog meer spelers uit het netwerk van De Gier bijkomen. FC Den Bosch wil nog wel versterkingen in deze transferperiode, maar die gaan wellicht gehaald worden door technisch manager Jan Gösgens. Hij is nog op zoek naar een extra centrumspits, een rechtsbuiten en een centrumverdediger.

In de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax keert de weer fitte Ringo Meerveld vrijdagavond normaal gesproken terug in de basis. Dat zal vermoedelijk ten koste gaan van Roy Kuijpers. Ook nieuwkomer Gaston Salasiwa zit vrijdagavond voor het eerst op de reservebank.

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Van Beijnen, Van den Bogert, Van Grunsven, Van Hedel; Felida, Leijten, Kip; Meerveld, Hornkamp, Van Bakel.