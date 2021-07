FC Den Bosch wint eerste oefenwedstrijd: 2-5 bij Nooit Gedacht

Zeven minuten na rust kwam FC Den Bosch door een benutte strafschop van Roy Kuijpers op 1-3. Tim Bissels bracht Nooit Gedacht weer terug op 2-3, maar door treffers van Max van Hees en Stan Maas werd het in de slotfase nog 2-5.

Tegendoel­pun­ten zijn in deze fase van de voorberei­ding vooral eye-ope­ners

Quote

Ondanks de twee tegentreffers keek trainer Jack de Gier tevreden terug op het eerste oefenduel. ,,Tegendoelpunten zijn in deze fase van de voorbereiding vooral eye-openers. Daar leren we van. Verder ging het erom de eerste oefentest te winnen, lekker te voetballen en fit te blijven na de eerste trainingsweek. Dat is gelukt.”