FC Den Bosch wint geheim oefenduel van FC Eindhoven

Analyse Ein­de­jaars­rap­port FC Den Bosch: een knappe voldoende

31 december FC Den Bosch is de winterstop ingegaan als nummer acht van de eerste divisie. Dat is boven verwachting voor de ploeg die de voorbije jaren steeds onderin het rechterrijtje stond. Ook het voetbal is onder Wil Boessen veel aantrekkelijker geworden, wat resulteert in een gemiddeld cijfer van 6,3.