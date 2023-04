FC Den Bosch wint in turbulente slotfase bij Roda JC: doelman Van der Steen stopt pingel in blessuretijd

Eén kans was voor FC Den Bosch vrijdagavond genoeg om de uitwedstrijd tegen Roda JC te winnen. Vier minuten voor tijd kopte Nikolaj Möller uit een vrije trap van Evan Patoulidis de bal binnen uit de enige serieuze mogelijkheid die FC Den Bosch in Zuid-Limburg kreeg: 0-1.

Daarna ontbrandde de wedstrijd, die 85 minuten lang het aanzien niet was waard geweest, plots volledig. In blessuretijd moest Möller er met zijn tweede gele kaart af en legde scheidsrechter Ganser de bal op de stip. Maar Wouter van der Steen ranselde de penalty uit zijn doel en trok de overwinning voor FC Den Bosch daarmee over de streep.

In zijn tweede wedstrijd als coach van FC Den Bosch boekte Tomasz Kaczmarek daarmee zijn eerste zege. De Poolse trainer had zijn elftal op een plaats gewijzigd in vergelijking met de verloren thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (1-2) van vorige week. Gedion Zelalem was er niet bij. Hij werd op het middenveld vervangen door Steven van der Heijden. Verder trad FC De Bosch met dezelfde 5-2-3-formatie aan als een week eerder.

In de eerste helft kwam het meeste spektakel van de forse regenbui die kort voor rust over het Parkstad Limburg Stadion trok. Kansen waren er in het geheel niet, of het moet dat ene balletje naast geweest zijn van Dylan Vente voor de thuisclub in de vierde minuut.

Na rust waren er wat meer mogelijkheden, met name voor Roda, maar de wedstrijd leek naar 0-0 te sukkelen. Tot de laatste vijf minuten, waarin al het spektakel zat en FC Den Bosch toch nog de volle winst wegkaapte.