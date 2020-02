FC Den Bosch wint van Jong FC Utrecht en boekt derde zege op rij

Een halflege oosttribune en verscherpte toegangscontrole bij de stadionpoorten: de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Jong FC Utrecht vond vrijdagavond plaats in een naargeestige sfeer. Als gevolg van de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB in de racismezaak uit de thuiswedstrijd tegen Excelsior moesten de vakken M5 tot en met M7 in De Vliert leeg blijven. Uiteindelijk vonden toch nog 2373 bezoekers de weg naar het stadion, al kwamen de laatsten daarvan pas bijna een halfuur na de aftrap binnen door de strengere controle.

De laatste Bossche supporters waren wel net op tijd in het stadion om aanvoerder Danny Verbeek in de 33ste minuut de 1-1 binnen te zien schieten. Toch ging FC Den Bosch met een achterstand de rust in omdat clubtopscorer Ruben Rodrigues in de veertigste minuut de bal op knullige wijze inleverde bij Jong Utrecht. Jonas Arweiler profiteerde en schoot de 1-2 binnen.