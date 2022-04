FC Den Bosch wint voor het eerst bij Jong FC Utrecht door razendsnel doelpunt van Jeremy Cijntje

Bij FC Den Bosch keerde Nikolaj Möller, die in de vorige wedstrijd tegen FC Dordrecht (3-0-winst) nog op de bank begon, terug in de basis. Dat ging ten koste van Torino Hunte die nu op de bank zat.

FC Den Bosch kende in Stadion Galgenwaard een bliksemstart. De thuisclub trapte af, maar leverde de bal meteen in bij Jeremy Cijntje. Die bedacht zich geen moment, stoomde op richting het doel van Thijmen Nijhuis en haalde uit: 0-1.

Het was voor de vleugelaanvaller zijn eerste doelpunt voor FC Den Bosch in zijn dertiende optreden voor de club. Met de razendsnelle goal was meteen het hoogtepunt van de eerste helft voorbij. Verder ontstond er alleen nog wat ophef rond Rik Mulders, eerst omdat hij geen strafschop mee kreeg, even later omdat hij geen penalty tegen kreeg na een duel met Moussa Sylla. Beide keren legde scheidsrechter Timmer de bal terecht niet op de stip.